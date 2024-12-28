В России завершился осенний призыв

Осенний призыв-2024 в России завершен, сообщило Минобороны.

Всего в вооруженные силы и другие воинские формирования РФ призвано 133 тыс. человек.

В ведомстве подчеркнули, что их не направляли в пункты дислокации в новых регионах России или для участия в СВО. Отслужившие призывники были своевременно уволены со службы.