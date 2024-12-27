В 2025-м начнут действовать новые законы и ряд обновлений в уже существующих. Произойдёт повышение МРОТ, возобновятся индексации пенсий, при том в новом формате, а также увеличатся штрафы за нарушения ПДД. Ожидается рост цен на табачную продукцию и крепкий алкоголь. Обо всём этом и многом другом рассказывает ivbg.ru.

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Повышение МРОТ

Владимир Путин 29 октября подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно документу, со следующего года показатель составит 22 440 рублей в месяц. За 2024-й год он находился на уровне 19 242 рублей.

Индексация пенсий

С наступлением нового года возобновится индексация пенсий. Увеличение выплат затронет как работающих, так и не работающих пенсионеров, отметили в Госдуме РФ. Процесс будет проходить по новым правилам — не один раз в году, а дважды. Первая индексация пройдет не с 1 января, как это было ранее, а с 1 февраля 2025 года. Вторая начнётся с 1 апреля. «Известия» пишут, что февральская индексация затронет страховую и фиксированную части пенсий, а апрельская исключительно страховую. В Соцфонде РФ сообщили, что индексация пенсий работающих пенсионеров составит 7,3%.

Отмечается, что размер индексации выплаты на следующий год будет высчитываться, опираясь на размер, который человек бы получал, если бы правительство не отменило повышение пенсий в 2016 году. Эту сумму в последующем прибавят к сумме, которую работающие россияне получают в текущем году.

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Также в 2025-м в Госдуму на повторное рассмотрение внесут закон, предусматривающий выплату россиянам 13-й пенсии ко дню рождения.

Упрощённый порядок претензий в налоговую службу

С первого дня года налогоплательщики смогут подавать жалобы в ИФНС в упрощённом порядке, что позволит сократить срок их рассмотрения. Подать претензию по упрощёнке можно только в электронном виде по ТКС или через личные кабинеты налогоплательщиков. Это касается как физлиц, так и ИП. В жалобе необходимо указать, что её требуется рассмотреть в порядке, установленном статьей 140.1 НК, то есть в упрощённом.

Повышение уровня безопасности в учебных заведениях

Росстандарт утвердил поправки в ГОСТ «Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций». В связи с этим в 2025 году актуализируют требования к организации постов охраны на объектах, порядку пропуска людей в здание, обязанностям сотрудников предприятий, сценарии проведения разных обследований на объектах и прочее. Так, сотрудники ЧОП в обязательном порядке должны будут иметь при себе наручники и резиновую палку, а также документы, доказывающие, что человек прошёл специальную физподготовку. В режиме усиленной охраны сотрудников ЧОПов обяжут носить бронежилет и оружие.

Например, при введении режима повышенной опасности в российском регионе либо резкой смене криминогенной обстановки на территории субъекта РФ.

Увеличение тарифов на электричество

В 2025 году тарифы на электричество в России вырастут в среднем на 12,6%. При этом подорожание произойдет не с 1 января, а только 1 июня. Наибольший рост цен придётся на Пермский край, Москву и Санкт-Петербург, где тарифы поднимутся на — 21,1%, 15% и 14,6% соответственно.

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Автоматическое продление водительских прав

Водительские удостоверения, чей срок службы заканчивается в 2025 году, будут автоматически продлены ещё на три года. Получать новые или вносить изменения в имеющиеся не потребуется. Но есть ситуации, при которых права всё же придётся заменить. Среди них:

у владельца изменились персональные данные;

водительские права сильно повреждены или истрепались, что невозможно определить сведения;

в результате изменений в состоянии здоровья владельца появились противопоказания к управлению транспортом;

удостоверение выдано на базе поддельных документов или с нарушением правил.

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Повышение штрафов за нарушения ПДД

С 1 января штраф за управление транспортом в состоянии опьянения составит 45 тысяч рублей. При этом, в случае его оплаты в течение 30 дней будет действовать скидка в размере 25%, а не 50% как раньше. А за повторное отсутствие ОСАГО придётся заплатить до 5 тысяч. На заметку: действие полиса ОСАГО в 2025-м будет распространено и на территорию Белоруссии.

Также штрафы будут увеличены:

за непристёгнутый ремень безопасности – с 1 000 рублей повысятся до 1 500;

за превышение скорости на 20-40 км/ч – вместо 500 рублей придётся заплатить 750;

за проезд на красный свет – 1 500 рублей вместо 1 000.

Кроме того, с 2025 года взаимодействие со страховыми компаниями при ДТП станет более удобным. Обмен документами будет осуществляться через официальные сайты или мобильные приложения страховых организаций. В электронном виде можно будет отправлять документы для страхового возмещения и получать направления на ремонт.

Отметим, что некоторые эксперты прогнозируют в следующем году повышение цен на бензин. Экономист Александр Разуваев оценивает увеличение в пределах 10-20%. Это значительно выше предполагаемого уровня инфляции.

«Это неизбежно, потому что «Транснефть» резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», — цитирует эксперта News.ru

Появление нового инструмента для долгосрочных инвестиций

С 1 января в России начнёт действовать новый инструмент для долгосрочных инвестиций — долевое страхование жизни (ДСЖ). В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни заказчика и управление его вложениями в паи ПИФ. То есть часть страховых взносов пойдёт в инвестиционные фонды, а остальная — на страховую защиту. Среди преимуществ ДСЖ: налоговый вычет по программам со сроком от пяти лет, а также защита средств от ареста и конфискации по решению суда и от раздела при разводе.

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Новая мера поддержки для участников СВО

С 2025 года ветераны спецоперации смогут пройти лечение в центрах реабилитации Социального фонда. Длительность реабилитации составит до 25 дней, а санаторно-курортного лечения — до 21. Последний вариант будет доступен один раз в год.

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Повышение стоимости крепкого алкоголя

С первого дня года в стране вырастут минимальные цены на крепкие алкогольные напитки. Цены на водку в розничной торговле повысятся с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а на коньяк — с 556 до 651 рубля. Стоимость бренди и другого алкоголь, который произведён из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов, исключая вышеупомянутый коньяк, вырастут до 472 рублей за 0,5 литра.

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Рост цен на сигареты

С 1 января минимальная цена на пачку сигарет достигнет 135 рублей. Напомним, что в этом году она составляет 129 рублей, а в 2023 сигареты можно было купить за 119 рублей, в 2022 году — 112 рублей. Минимальная стоимость на товар рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза.

Обновления в миграционной политике

С первого дня нового года иностранцы без виз смогут находиться в России до 90 дней суммарно в год. Предполагается, что лимит позволит снизить уровень незаконной трудовой миграции. Исключением станут случаи, предусмотренные законодательством. В 2024-ом они имели право пребывать в стране 90 дней в течение 180 суток.

Изменения в миграционной политике коснулись и пересечения государственной границы. С 5 февраля 2025 года у пограничников расширится перечень оснований, по которым они могут отказать во въезде без обращения в другие инстанции.

Сейчас в ГД готовят закон о запрете проживания мигрантов вблизи школ и детсадов. На федеральном уровне, в том числе, рассматривают введение запрета для мигрантов на работу в такси. А ранее Володин предложил исключить из перечня профессий с упрощенным ВНЖ врачей и учителей.

Освобождение волонтёров от уплаты НДФЛ

Речь идёт об отмене уплаты налога с волонтёров на доход физических лиц с доходов в виде возмещения расходов на медицинские услуги. Однако есть несколько условий для освобождения. Во-первых, волонтёрам медуслуги должны быть необходимы по состоянию здоровья. Во-вторых, они занимаются выполнением определенных видов добровольческой деятельности.

Подача сведений в РКН владельцами каналов

Владельцев и администраторов страниц в интернете, чья аудитория превышает 10 тысяч пользователей, обязали предоставлять о себе сведения в Роскомнадзор (РКН). В противном случае РКН может направить требование об ограничении доступа к ресурсу до выполнения обязательств. Так, рекламодатели не смогут размещать на своих страницах рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Нововведение касается не только блогеров, о чём изначально шла новостная повестка, но и СМИ, компаний и ИП.

Новые нормы также накладывают на владельцев соцсетей, аудитория которых превышает 500 тысяч посетителей в сутки, обязанность предоставлять сведения о пользователях по запросу Роскомнадзора или ФСБ.

Отметим, что на портале «Госуслуги» можно заполнить специальную форму для регистрации каналов и страниц, имеющих свыше 10 тысяч подписчиков. После добровольной идентификации каналы и страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

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Что ещё изменится в России?

На некоторых российских территориях с начала года подешевеет жильё, однако это не коснётся Ленинградской области. Во второй половине года планируется начало строительства основного участка ВСМ Москва — Петербург. Также в стране начнёт действовать туристический налог, который заменит курортный сбор.

Туристический налог будет расти на один процент в год в зависимости от стоимости проживания в гостиницах до 2029 года, далее — не более 5%. «Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета», — пояснили в Министерстве финансов РФ. Налог не будет взиматься с некоторых категорий россиян, в том числе с участников СВО.

На просторах интерната в общем и бесплатном доступе появится Национальный словарный фонд в виде федеральной государственной информационной системы. Он объединит в себе всю информацию о нормах современного русского литературного языка.

Также для педагогов, кто переедет на работу в ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области или на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, будет увеличена единовременная выплата по программе «Земский учитель» до двух млн рублей. Под увеличение попадут и ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук до 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в России появится возможность досудебного обжалования решения о приостановке госрегистрации прав на недвижимость без одновременного кадастрового учёта. А также начнёт действовать разработанный ЦБ «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков».

В 2025 году дадут старт таким национальным проектам, как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», в том числе образовательной программе «Приоритет-2030», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Эффективная транспортная система», «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Новые технологии сбережения здоровья», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки», «Беспилотные авиационные системы», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», нацпроект по развитию АПК, нацпроект по поддержке российских экспортеров, а также программа «Земский работник культуры».

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