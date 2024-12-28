Стало известно, где в Петербурге можно будет запускать фейерверки и салюты

ГУ МЧС России по Петербургу опубликовало список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов.

Среди разрешенных мест — парки, пляжи и аллеи. Полный список разрешенных мест можно посмотреть здесь.

Также спасатели напомнили горожанам правила безопасности при обращении с пиротехникой:

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и контакты производителя или продавца.

Фейерверки следует покупать только в местах официальной продажи.

Запрещено запускать пиротехнику при постоянном или порывистом ветре и в ненастную погоду.

Главное правило: никогда не разбирайте фейерверки до или после использования. Категорически запрещено изменять конструкцию пиротехники до или после использования.