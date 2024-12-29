Глава ведомства заявил, что пенсии россиян будут дополнительно проиндексированы из-за высокой инфляции.

В феврале 2025 года в России будет проведена дополнительная индексация пенсий по уровню фактической инфляции. Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявил министр труда РФ Антон Котяков.

Он напомнил, что с 1 января выплаты как неработающим, так и работающим пенсионерам будут увеличены на 7,3%, что соответствует прогнозируемому уровню годовой инфляции.

Однако, по словам министра, фактическая инфляция по итогам 2024 года сложилась на «несколько более высоком уровне». В связи с этим в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

а этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства — после того как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня, — заявил Котяков.