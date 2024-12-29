Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили на весь 2025 год

Соответствующее распоряжение подписал губернатор города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие антиковидных ограничений в городе до конца 2025 года.

Согласно постановлению, продлевается запрет на проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных и иных мероприятий численностью свыше 300 человек, за исключением тех, которые согласованы с городскими властями.

Напомним, что ограничения были введены в марте 2020 года в связи с началом пандемии COVID-19.