Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили на весь 2025 год

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Соответствующее распоряжение подписал губернатор города.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил действие антиковидных ограничений в городе до конца 2025 года.

Согласно постановлению, продлевается запрет на проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных и иных мероприятий численностью свыше 300 человек, за исключением тех, которые согласованы с городскими властями.

Напомним, что ограничения были введены в марте 2020 года в связи с началом пандемии COVID-19.

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28.12.2024 56
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