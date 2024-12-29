Азербайджан ужесточает правила пребывания россиян в стране

Это станет ответной мерой на новые требования пребывания иностранцев в России.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в стране будет изменен порядок пребывания россиян. Меры вводят в ответ на новые правила временного нахождения иностранцев в РФ.

Так, граждане России, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не смогут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что решение Азербайджана — «право Баку».