В Петербурге закрыли дамбу из-за ухудшения погоды

Сегодня утром, 30 декабря, из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли затворы всех водо- и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений от наводнений.
Ожидается ветер с порывами 19-24 м/с, высота волн — до 2-2,5 метров и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.
Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
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29.12.2024 110