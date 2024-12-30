В Петербурге закрыли дамбу из-за ухудшения погоды

Сегодня утром, 30 декабря, из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли затворы всех водо- и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений от наводнений.

Ожидается ветер с порывами 19-24 м/с, высота волн — до 2-2,5 метров и повышение уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

Движение судов по Кронштадтскому фарватеру приостановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».