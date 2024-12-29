Синоптик рассказал, какой погоды ждать в Петербурге и Ленобласти 1 января

По оценкам метеоролога, прежние прогнозы на новогоднюю ночь остаются в силе — зима в Петербург вернется под самый конец года.

Синоптик Александр Колесов пообещал небольшое похолодание в Санкт-Петербурге и приграничных районах Ленобласти 31 декабря. А 1 января регион накроет новый циклон, который принесет долгожданный снег.

Понижение температуры 31 декабря до слабого минуса остаётся. Температура в новогоднюю ночь -1…-2 гр. А днем 1 января циклон и снег. Всё это должно осуществится. Ну и дальнейшее похолодание тоже уже не под вопросом, точно будет, — рассказал синоптик.

Вот только предварять похолодание в агломерации будут дожди и температура до 5 градусов выше нуля. Подобные погодные условия установятся на ближайшие два дня.