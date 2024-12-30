В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

«В следующем (2025 — ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей», — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что страховые пенсии в России с 1 января 2025 года вырастут на 7,3%, эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.