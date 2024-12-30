Небольшой снег и порывистый ветер ожидается в Ленобласти в последний день года

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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Ленобласти в последний день 2024 года.

Жителей Ленобласти 31 декабря ждет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, в начале ночи в прибрежных районах до 23 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…-5°С. На дорогах гололедица.

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Небольшой снег и порывистый ветер ожидается в Ленобласти в последний день года погода, Ленобласть, 31 декабря
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