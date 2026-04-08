Строительство газораспределительных сетей завершилось в шести деревнях Сланцевского района

Новости Социум

Строительство газораспределительных сетей завершилось в шести деревнях Сланцевского района

Фото: Freepik.

Строительство газораспределительных сетей завершили в шести деревнях Сланцевского района. Возможность подключиться к сетевому газу после ввода объекта в эксплуатацию получат 86 домовладений. Об этом сообщили в комитете по ТЭК Ленинградской области.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» провели работы в деревнях Заберезье, Кологриво, Шакицы, Плешево, Пантелейково и Гаянщина. Общая протяженность газопровода составила 7,5 км.

Сети построили в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2026-2030 годы. Источником газа для этих деревень стал межпоселковый газопровод протяженностью 43,8 км, который возвели в прошлом году для газификации 10 населенных пунктов.

На момент подготовки публикации распределительные сети готовы в восьми из десяти деревень.

Сланцевский район Ленинградская область
Мошенники рассылают дачникам уведомления о срочных денежных сборах

Фото: Freepik.

О фальшивых уведомлениях с требованиями срочно оплатить взносы и долги предупредили дачников в пресс-службе платформы Народного фронта. По данным специалистов, мошенники рассылают такие сообщения от имени правления СНТ в мессенджерах и по СМС.

Как пояснили в пресс-службе, в сообщениях аферисты требуют перевести деньги якобы на целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженности. При этом номер отправителя подделывают под контакты председателя товарищества.

Специалисты отметили, что апрель традиционно становится активным периодом для сезонных схем обмана. Старт дачного сезона, подготовка к майским праздникам, декларационная кампания, проверки газового оборудования и активное бронирование билетов создают благоприятную среду для мошенников.

Специалисты рекомендуют любую информацию о новых взносах или долгах уточнять только при личном общении с председателем своего СНТ.

мошенничество Россия

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

В России начали применение вакцины от рака

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

