Строительство газораспределительных сетей завершили в шести деревнях Сланцевского района. Возможность подключиться к сетевому газу после ввода объекта в эксплуатацию получат 86 домовладений. Об этом сообщили в комитете по ТЭК Ленинградской области.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» провели работы в деревнях Заберезье, Кологриво, Шакицы, Плешево, Пантелейково и Гаянщина. Общая протяженность газопровода составила 7,5 км.

Сети построили в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2026-2030 годы. Источником газа для этих деревень стал межпоселковый газопровод протяженностью 43,8 км, который возвели в прошлом году для газификации 10 населенных пунктов.

На момент подготовки публикации распределительные сети готовы в восьми из десяти деревень.