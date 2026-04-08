Нововведение позволит навести порядок в этой сфере: заставить частные приюты работать прозрачно, соблюдать санитарные нормы, не нарушать покой граждан. А главное - у жителей наконец появится реальный механизм защиты своих прав на благоприятную и безопасную среду проживания.

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания депутаты рассмотрели проект обращения к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу включения деятельности приютов для животных в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

По закону приюты для животных бывают государственными, муниципальными и частными. Последние вправе открывать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Действующее законодательство не предусматривает обязательную регистрацию приютов для животных без владельцев, в связи с чем существует множество неофициальных приютов, которые не соблюдают установленные законом нормы и не зарегистрированы в налоговых органах.

Чаще всего такие заведения организуют прямо на своих земельных участках - под видом индивидуального жилого строительства, садоводства или огородничества. При этом владельцы нередко нарушают правила обращения с биологическими отходами, а также мешают соседям - например, постоянным лаем и шумом. Ответственность за организацию неофициального приюта законом не предусмотрена. Поэтому, когда жители жалуются в суд на шум или антисанитарию, их иски, как правило, не удовлетворяют. Формально - нет нарушения, потому что нет регулирования.

В этой связи депутаты просят федеральных коллег внести изменения в федеральное законодательство и включить деятельность по содержанию животных без владельцев в приютах в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Полномочиями по лицензированию деятельности, по замыслу парламентариев, нужно наделить исполнительные органы власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в области обращения с животными.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Однако в 47 регионе подобная практика стартовала ещё в 2018 году. В тот год в силу вступил федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который призван защищать четвероногих друзей человека. Так социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогли брать участки в аренду без торгов, согласно областному закону № 1-оз.

В Ленобласти зарегистрировано 18 приютов и НКО для животных, 8 из которых в 2024 году получили субсидию на оплату коммунальных услуг на сумму 4,6 млн рублей. В регионе создано 4 центра временного содержания животных. За последние три года количество обращений граждан по поводу безнадзорных собак снизилось на треть.