Приюты для животных в Ленобласти предлагают начать лицензировать

Приюты для животных в Ленобласти предлагают начать лицензировать

Нововведение позволит навести порядок в этой сфере: заставить частные приюты работать прозрачно, соблюдать санитарные нормы, не нарушать покой граждан. А главное - у жителей наконец появится реальный механизм защиты своих прав на благоприятную и безопасную среду проживания.

На заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания депутаты рассмотрели проект обращения к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу включения деятельности приютов для животных в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

По закону приюты для животных бывают государственными, муниципальными и частными. Последние вправе открывать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Действующее законодательство не предусматривает обязательную регистрацию приютов для животных без владельцев, в связи с чем существует множество неофициальных приютов, которые не соблюдают установленные законом нормы и не зарегистрированы в налоговых органах.

Чаще всего такие заведения организуют прямо на своих земельных участках - под видом индивидуального жилого строительства, садоводства или огородничества. При этом владельцы нередко нарушают правила обращения с биологическими отходами, а также мешают соседям - например, постоянным лаем и шумом. Ответственность за организацию неофициального приюта законом не предусмотрена. Поэтому, когда жители жалуются в суд на шум или антисанитарию, их иски, как правило, не удовлетворяют. Формально - нет нарушения, потому что нет регулирования.

В этой связи депутаты просят федеральных коллег внести изменения в федеральное законодательство и включить деятельность по содержанию животных без владельцев в приютах в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию. Полномочиями по лицензированию деятельности, по замыслу парламентариев, нужно наделить исполнительные органы власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в области обращения с животными. 

Ленинградская область увеличивает поддержку приютам для животных в два раза
Теперь приютам Ленобласти стала доступна такая мера поддержки, как субсидирование приобретения уличных вольеров и ветеринарных модулей. Фото: Админист...
Ранее Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возможность выдачи земельных участков социально ориентированным НКО для строительства приютов для животных. Однако в 47 регионе подобная практика стартовала ещё в 2018 году. В тот год в силу вступил федеральный закон  № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который призван защищать четвероногих друзей человека. Так социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогли брать участки в аренду без торгов, согласно областному закону № 1-оз.

В Ленобласти зарегистрировано 18 приютов и НКО для животных, 8 из которых в 2024 году получили субсидию на оплату коммунальных услуг на сумму 4,6 млн рублей. В регионе создано 4 центра временного содержания животных. За последние три года количество обращений граждан по поводу безнадзорных собак снизилось на треть. 

Видео: ФСБ предотвратила передачу за рубеж комплектующих для ремонта подлодок в Петербурге

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции пресекли попытку незаконно передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя, который входит в состав дизель-генератора – главной энергетической установки дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, противоправную деятельность гражданина РФ выявили сотрудники ведомства совместно с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 189 УК РФ о незаконном экспорте из России или передаче товаров, технологий, вооружения или военной техники.

Мужчину, которого считают причастным к организации этой схемы, задержали в Санкт-Петербурге и заключили под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

В России начали применение вакцины от рака
В России начали применение вакцины от рака

В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась
В Пермском крае школьник с ножом напал на своего классного руководителя. Учительница скончалась

