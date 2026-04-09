Глава Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение проработать механизм возможности взимания платы за движение с перегрузом по региональным дорогам.

«В области реализуются большие промышленные и жилищные проекты — это плюс для нашей экономики. Но тяжелые машины с карьеров и строек ездят по региональным дорогам и разбивают их. Этого не должно быть. Наша задача — дать бизнесу работать и сохранить дороги для жителей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Кроме того Александр Юрьевич поручил подготовить предложения для внесения изменений в федеральное законодательство о весо-габаритном контроле и проанализировать транспортную нагрузку на дороги и разработать грузовой каркас: определить дороги, по которым можно двигаться большегрузам, а остальные для них закрыть.

Напоминаем, что весенняя просушка дорог проходит в регионе в этом году с 20 марта по 18 апреля, из-за чего на трассах Ленинградской области введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое.