Дорожный фонд Ленобласти могут начать пополнять за счет движения автотранспорта с перегрузом

Новости Социум

Дорожный фонд Ленобласти могут начать пополнять за счет движения автотранспорта с перегрузом

Глава Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение проработать механизм возможности взимания платы за движение с перегрузом по региональным дорогам.

«В области реализуются большие промышленные и жилищные проекты — это плюс для нашей экономики. Но тяжелые машины с карьеров и строек ездят по региональным дорогам и разбивают их. Этого не должно быть. Наша задача — дать бизнесу работать и сохранить дороги для жителей», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Кроме того Александр Юрьевич поручил подготовить предложения для внесения изменений в федеральное законодательство о весо-габаритном контроле и проанализировать транспортную нагрузку на дороги и разработать грузовой каркас: определить дороги, по которым можно двигаться большегрузам, а остальные для них закрыть. 

Напоминаем, что весенняя просушка дорог проходит в регионе в этом году с  20 марта по 18 апреля, из-за чего на трассах Ленинградской области введены временные ограничения движения для грузового транспорта. Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, вывоз бытовых отходов из населенных пунктов Ленобласти и другое. 

Новости Происшествия

Петербуржец расстрелял москвича

Стрельбу пластиковыми шариками по прохожему устроил 45-летний житель из окна квартиры на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Петербуржец расстрелял москвича - Стрельбу пластиковыми шариками по прохожему устроил 45-летний житель из окна квартиры на проспекте Р
Фото: МВД

Под выстрелы попал 29-летний житель Москвы, получивший ушиб мягких тканей головы и плеча. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого задержали в тот же день. Во время обыска в его квартире изъяли пневматический пистолет и упаковку пластиковых шариков. В отношении петербуржца завели уголовное дело о хулиганстве.

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО

Названы товары, которые исчезнут из российских магазинов с 1 мая

В России начали применение вакцины от рака

