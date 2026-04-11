Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.

Все пляжи Краснодарского края станут доступны отдыхающим в этом курортном сезоне. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Особенно внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Анапе, где произошло одно из сильнейших загрязнений нефтепродуктами. Со слов Кондратьева, на местных пляжах была проделана большая работа по очистке.

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — заявил глава Кубани.

Тем временем на пляжах с галечным покрытием, расположенных от Утриша до высокого берега Анапы, следов загрязнений специалисты не выявили. Эти места также будут безопасны для отдыха, заявил глава региона.

На завершающий вопрос президента, все ли пляжи Кубани будут открыты в этом сезоне отпусков, Кондратьев ответил утвердительно.