Все пляжи Краснодарского края будут доступны туристам в этом году

Для россиян и иностранных туристов будут открыты все курорты Кубани в грядущем сезоне отпусков.

Фото: freepik

Все пляжи Краснодарского края станут доступны отдыхающим в этом курортном сезоне. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Особенно внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Анапе, где произошло одно из сильнейших загрязнений нефтепродуктами. Со слов Кондратьева, на местных пляжах была проделана большая работа по очистке. 

«Те меры, которые мы приняли, где мы, по-простому говоря, заменяем песок на 50 сантиметров, либо насыпаем на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы», — заявил глава Кубани.

Тем временем на пляжах с галечным покрытием, расположенных от Утриша до высокого берега Анапы, следов загрязнений специалисты не выявили. Эти места также будут безопасны для отдыха, заявил глава региона.  

На завершающий вопрос президента, все ли пляжи Кубани будут открыты в этом сезоне отпусков, Кондратьев ответил утвердительно. 

В Ленинградской области начался сезон охоты на медведя

Он пройдет до конца мая.

С 10 апреля по 31 мая в Ленинградской области начался сезон охоты на медведя. Он будет осуществляться строго в соответствии с разрешениями на добычу, передает региональный Комитет по животному миру.

Охотникам напомнили о важности соблюдения правил охоты на крупного хищника. В частности, запрещены:

  • использование патронов с дробью или картечью ;

  • добыча медвежат в возрасте до 1 года;

  • добыча самок с медвежатами текущего года рождения.

«Изъятие медвежат из природы без специального разрешения может быть расценено как незаконная охота», — указано в сообщении комитета.

Если вы считаете, что медвежонок заблудился, важно не трогать его и сообщать о случившемся по телефону 8-812-539-50-77.

