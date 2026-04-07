Космический корабль Orion, участвующий в миссии «Артемида-2», завершил период наблюдений за Луной. NASA опубликовало фото спутника Земли, сделанное с борта корабля.

На снимке можно разглядеть видимую для землян часть Луны с темными пятнами справа и скрытую половину слева.

Миссия «Артемида-2» стартовала 2 апреля. Ее цель — испытать системы жизнеобеспечения корабля и подготовиться к будущим полетам с высадкой на Луну. 7 апреля корабль Orion должен преодолеть сферу гравитационного влияния Луны, отлетев от нее на 66 тысяч километров.