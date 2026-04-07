NASA показало фото обратной стороны Луны

Космический корабль Orion, участвующий в миссии «Артемида-2», завершил период наблюдений за Луной. NASA опубликовало фото спутника Земли, сделанное с борта корабля.

На снимке можно разглядеть видимую для землян часть Луны с темными пятнами справа и скрытую половину слева.

Фото: NASA

Миссия «Артемида-2» стартовала 2 апреля. Ее цель — испытать системы жизнеобеспечения корабля и подготовиться к будущим полетам с высадкой на Луну. 7 апреля корабль Orion должен преодолеть сферу гравитационного влияния Луны, отлетев от нее на 66 тысяч километров.

В Финляндии массово банкротятся компании, работавшие в граничащих с Россией регионах

За год в приграничных регионах Финляндии обанкротились уже сотни компаний.

Восточные регионы Финляндии накрыла волна банкротств бизнеса. Только за прошедший год число таких компаний составило 315, пишет РИА Новости.

В основном банкротство коснулось представителей гостинично-ресторанного бизнеса, строительства, оптовой и розничной торговли, а также услуг. 

Эксперты связывают негативную тенденцию с решением Финляндии закрыть границу с Россией, из-за чего поток туристов из РФ свелся к минимуму.

