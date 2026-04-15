В Санкт-Петербурге больше 10 лет не испытывают нехватки донорской крови, сообщает «МК в Питере». Ежегодно городу требуется 75 тыс. литров, и благодаря активным донорам объем заготовки нередко даже превышает спрос.

На момент подготовки публикации в городе насчитывается 52 тыс. постоянных доноров. В последние годы эта цифра остается стабильной. По уровню донации крови Санкт-Петербург входит в десятку лучших регионов России.

Среди ограничений для желающих сдать кровь есть маленький вес, низкий гемоглобин, инфекционные и хронические заболевания. К временным противопоказаниям относятся острые респираторные болезни и прививки, после которых в среднем должен пройти месяц, а также беременность и роды, после которых нужно ждать год.

Донорам предоставляют два дня освобождения от работы, бесплатное питание в день сдачи крови или денежную компенсацию. Сейчас в Санкт-Петербурге насчитывается около 20 тыс. почетных доноров России.