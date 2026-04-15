В Санкт-Петербурге больше 10 лет не испытывают нехватки донорской крови, сообщает «МК в Питере». Ежегодно городу требуется 75 тыс. литров, и благодаря активным донорам объем заготовки нередко даже превышает спрос.  

На момент подготовки публикации в городе насчитывается 52 тыс. постоянных доноров. В последние годы эта цифра остается стабильной. По уровню донации крови Санкт-Петербург входит в десятку лучших регионов России.

Среди ограничений для желающих сдать кровь есть маленький вес, низкий гемоглобин, инфекционные и хронические заболевания. К временным противопоказаниям относятся острые респираторные болезни и прививки, после которых в среднем должен пройти месяц, а также беременность и роды, после которых нужно ждать год.

Донорам предоставляют два дня освобождения от работы, бесплатное питание в день сдачи крови или денежную компенсацию. Сейчас в Санкт-Петербурге насчитывается около 20 тыс. почетных доноров России.

Новости Происшествия

Троих мужчин с ожогами госпитализировали после пожара во Всеволожском районе

Сигнал о пожаре в частном кирпичном доме на улице Спортивной в садоводстве «Березка» во Всеволожском районе поступил в экстренные службы утром 15 апреля.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Огонь охватил 150 кв. метров, очаг находился внутри дома, пожар удалось локализовать. С ожогами госпитализировали троих мужчин 57, 50 и 42 лет.

Возгорание ликвидируют служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, а также автоцистерны 100-й и 147-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас».

Причины и обстоятельства случившегося устанавливает отдел дознания МЧС Всеволожского района.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
07:39 13.04.2026
07:39 13.04.2026

Аварийный пешеходный мост через реку рухнул в Волхове — фото
16:56 13.04.2026
16:56 13.04.2026

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
07:45 03.04.2026
07:45 03.04.2026

