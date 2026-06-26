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Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

Ему было 73 года.

Из жизни ушел бывший министр обороны РФ Сергей Иванов - Ему было 73 года.
Фото: Kremlin. ru/ wikimedia. org (CC BY 4.0)

На 74-м году жизни скончался почетный президент Единой лиги ВТБ и бывший министр обороны РФ Сергей Иванов. Об этом 26 июня сообщает ТАСС.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая Лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», — подтвердили в Лиге.

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Сергей Иванов
Новости Экономика

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет.  Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора - Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили пове
Фото: magnific/ senivpetro

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.

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зумеры ВТБ

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