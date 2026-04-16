Пьяный водитель съехал в кювет в Тосненском районе. Пассажир погиб, виновник ДТП пытался скрыться

Пьяный водитель съехал в кювет в Тосненском районе. Пассажир погиб, виновник ДТП пытался скрыться

Пассажир Renault Logan погиб в ДТП с пьяным водителем 15 апреля около 06:40 на 118-м километре трассы «Южное полукольцо» в Тосненском районе.

По данным полиции, за рулем автомобиля находился 41-летний мужчина. В состоянии алкогольного опьянения он неправильно выбрал скорость, после чего Renault съехал в правый по ходу движения кювет.

На месте аварии от полученных травм скончался 48-летний пассажир. Водитель после случившегося скрылся.

Около 12:00 сотрудники Госавтоинспекции задержали беглеца возле железнодорожной станции Поповка в поселке Красный Бор. 

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти

СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотников в такой момент может снижаться сигнал мобильного интернета с 4G до 2G.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и по возможности не находиться рядом с объектами, которые могут стать целью БПЛА. Других специальных мер безопасности не требуется.

Отдельно в документе прописаны правила поведения при воздушном нападении и сигнале «Внимание всем!», когда работают сирены. На улице советуют отойти в сторону против направления движения БПЛА, укрыться в защитном сооружении или подземном переходе, а при падении беспилотника не трогать обломки. Также в памятке предупреждают об опасности современных зданий с большим количеством стеклянных элементов.

В помещении людям рекомендуют не подходить к окнам, не пользоваться лифтом, спуститься на нижние этажи, в подвал, укрытие или подземную автостоянку. Если такой возможности нет, советуют найти место без окон между несущими стенами, например, в ванной комнате или кладовой, и сесть на пол.

Для тех, кто находится в транспорте, в памятке указано, что автомобиль нужно остановить, переместиться в противоположную сторону от опасности и лечь на землю, закрыв голову руками. Пассажирам автобуса рекомендуют покинуть салон, пригнувшись отбежать от дороги в сторону от зданий и лечь на землю, а при наличии более надежного укрытия перейти туда.

Если человек обнаружил БПЛА или его обломки, ему советуют не пытаться самостоятельно сбить или повредить аппарат. Нужно отойти на расстояние более 100 метров и сообщить о находке по номеру 112.

Важно: распространять фото и видео БПЛА в интернете запрещено, поскольку это может помочь противнику скорректировать и повторить атаку.

В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
