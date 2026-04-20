Юные дзюдоисты из Волхова приняли участие в первом межмуниципальном турнире «Белый пояс»

В стенах школы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге состоялся турнир по дзюдо «Белый пояс». Соревнования, организованные АНО «ДРОЗД-Волхов» и посвященные 25-летию ФосАгро., собрали на татами более 80 юных дзюдоистов 2016-2018 гг. рождения. Участие приняли также воспитанники открытой прошлым летом в Волхове школы дзюдо.

Юные дзюдоисты из Волхова приняли участие в первом межмуниципальном турнире «Белый пояс» - В стенах школы олимпийского резерва по дзюдо имени А.С. Рахлина в Санкт-Петербурге состоялся турнир
Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Поддержать спортсменов пришли родные и близкие друзья, ведь для многих из юных дзюдоистов этот турнир стал первым серьёзным и ответственным соревнованием. Предварила спортивную часть торжественная церемония открытия с эффектным выступлением группы гимнасток. С напутственными словами обратился президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и «Клуба Дзюдо Турбостроитель» Михаил Рахлин, подчеркнув важность подобных мероприятий для формирования спортивного духа у молодежи.

«Практически все тренеры, которые сегодня работают с детьми, – наши воспитанники. Ребята, прошедшие школу нашего клуба, получившие хорошее образование, сегодня сами воспитывают новое поколение спортсменов. Поэтому самое главное – воспитание. Неизвестно, кто станет чемпионом, но воспитать в детях характер победителей – наша основная задача. И сегодня вместе с Ассоциацией «ДРОЗД» мы уверенно идем к этой цели», – сказал Михаил Рахлин.

В турнире «Белый пояс», прошедшем в рамках развития сотрудничества между ФосАгро и Федерацией дзюдо Санкт-Петербурга, было разыграно 7 комплектов наград. По итогам медального зачёта победителями и призерами турнира стали: 21 спортсмен из Петербурга, трое из Киришей и двое из Волхова — Матвей Гончаров и Илья Салтанкин, занявшие 2-е и 3-е места в своих весовых категориях.

Для юных воспитанников волховской школы дзюдо это был первый опыт участия в соревнованиях подобного уровня. Школа открыла свои двери в Волхове 11 июня 2025 года. Ребята занимаются под руководством тренера Игоря Ромашко, мастера спорта СССР по самбо. 

«Мы очень довольны – и дети, и родители. Турнир «Белый пояс» стал не только спортивным событием, но и важным шагом в развитии дзюдо и популяризации здорового образа жизни среди молодежи малых городов», – отметил Игорь Ромашко.

В Волхове занятия секции проходят на базе СОК «Газовик» с 1 июня прошлого года, а с 1 сентября открылась дополнительная группа на стадионе «Локомотив», что позволило привлечь ещё больше юных спортсменов. Сегодня в Школе дзюдо занимается 89 детей: из них 55 – в Сясьстрое и 34 – в Волхове. Благодаря такому разделению, каждому ребёнку уделяется достаточно внимания, а тренировки проходят в комфортных условиях. Школа дзюдо быстро набирает популярность среди местных жителей, объединяя детей и подростков вокруг здорового образа жизни и спортивных ценностей.

Программа «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) – ключевой социальный проект Группы компаний «ФосАгро». Он нацелен на воспитание хорошо образованного, интеллектуально, духовно и физически развитого подрастающего поколения. Сегодня в регионах присутствия Группы работают 84 секции по 31 виду спорта.

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 апреля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 35-38 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 72 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 33 ограничение скорости движения на СПб правая сторона с 08:00-17:00, демонтаж шумозащитного экрана;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка разворотных петель;

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 08:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 128+000 – 128+500 ограничение скорости движения в обе стороны с 08:00 до 18:00, очистка пешеходной дорожки от песка и смета у бордюрного камня.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 42-34-42 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. очистка разделительной полосы;

км 37-35 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, очистка разделительной полосы руч. способом;

48-38-48 ограничение скорости движения в оба направления левая полоса с 09:00-17:00, мех. мойка разделительной полосы;

км 38-36 ограничение скорости движения на СПб по обочине с 08:00-17:00, устранение размывов;

км 37-38 ограничение скорости движения на СПб средняя полоса с 09:00-10:00, ямочный ремонт;

км 43-44 ограничение скорости движения на Псков правая полоса с 13:00-15:00 ремонт шумозащитного экрана;

км133-112 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с08:00, заливка швов;

км 158-168-158 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мойка пешеходных дорожек;

км 133-170-133 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка обочины от наносного грунта.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета у бордюрного камня с полосы безопасности механическим способом (ПУМ);

км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 18:00, уборка песка и смета с бордюрного камня.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи на укрепленной обочине;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия у барьерного ограждения типа «Нью-Джерси» от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка мостов и путепроводов;

км 65-80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин в а/б покрытии;

транспортная развязка км 124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт силового барьерного ограждения.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка  лотков.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, выправка и замена дорожных знаков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена силового барьерного ограждения;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 74-72  ограничение скорости движения в сторону СПб 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня;

транспортные развязки км 64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических проходов;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-87, км 121-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 77-121 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка неукрепленных обочин.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа

Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 112 украинских БПЛА над Россией

Целый остров выгорел дотла в Финляндии
Целый остров выгорел дотла в Финляндии

