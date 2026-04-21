weather 12.8°
$ 74.59
87.77

Ленобласть окажет содействие группе Thermex, чье производство находится в Тосно

Новости Экономика

Ленобласть окажет содействие группе Thermex, чье производство находится в Тосно

Компания планирует реализовать проект нового завода по производству чиллеров площадью 11 тысяч квадратных метров.

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

«По сути это создание с нуля отдельной промышленной площадки, которая будет выпускать востребованное климатическое оборудование для российского рынка — это ещё один шаг в импортозамещении, расширении промышленного производства и укреплении компетенций в инженерной отрасли. Такие системы нужны там, где требуется поддерживать температуру с высокой точностью и без колебаний», - отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Теги

Александр Дрозденко Тосно
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

Фото: freepik

За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Теги

грипп коронавирус роспотребнадзор

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться