Именно эти компетенции стали новичками чемпионата «Абилимпикс», который в этом году собрал 450 конкурсантов

«Главная цель чемпионата — помочь людям с ОВЗ не просто найти работу, а обрести своё призвание и уверенно войти в гражданскую жизнь. Отдельное спасибо экспертам — за высочайший профессионализм, организаторам — за то, что делают этот мир доступнее для каждого и отдельно — нацпроекту «Молодежь и дети», благодаря которому такие чемпионаты проходят», — отметил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Напомним, что Ленобласть принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2015 года. В этом году проходит уже 11 по счету региональный этап чемпионата профессионального мастерства. В нем принимают участие даже ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья. Региональный этап продлится до 23 апреля. Победители смогут принять участие в Национальном чемпионате, который традиционно пройдет в Москве в октябре.