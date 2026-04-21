В Ленобласти выбирают лучших пекарей, мастеров народного промысла и налоговых консультантов

Именно эти компетенции стали новичками чемпионата «Абилимпикс», который в этом году собрал 450 конкурсантов

Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

«Главная цель чемпионата — помочь людям с ОВЗ не просто найти работу, а обрести своё призвание и уверенно войти в гражданскую жизнь. Отдельное спасибо экспертам — за высочайший профессионализм, организаторам — за то, что делают этот мир доступнее для каждого и отдельно — нацпроекту «Молодежь и дети», благодаря которому такие чемпионаты проходят», — отметил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Напомним, что Ленобласть принимает активное участие в движении «Абилимпикс» с 2015 года. В этом году проходит уже 11 по счету региональный этап чемпионата профессионального мастерства. В нем принимают участие даже ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья. Региональный этап продлится до 23 апреля. Победители смогут принять участие в Национальном чемпионате, который традиционно пройдет в Москве в октябре.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти выросла почти на 17% за неделю

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

За прошедшую неделю в Ленинградской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 16,7%. Тем временем число случаев коронавируса снизилось на 7%. Такие данные 21 апреля приводит региональный Роспотребнадзор. 

«Уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом в Ленинградской области повысился на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей, эпидемические пороги по совокупному населению не превышены», — передает ведомство.

Несмотря на весеннее тепло, жителей региона призывают соблюдать меры профилактики острых респираторных вирусов. После посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептики. Старайтесь не прикасаться руками к лицу и соблюдайте дистанцию в людных местах. 

Также важно регулярно проводить влажную уборку дома, а при появлении симптомов заболевания не откладывать поход к врачу.

Вам будет интересно
Врач назвала главные причины внезапных пробуждений по ночам
Пробуждение среди ночи само по себе может быть частью нормальной физиологии сна, рассказала врач-терапевт Эвелина Махмудова. По ее словам, ближе к 03:...
21.04.2026
236

