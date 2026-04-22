Сады и парки в Санкт-Петербурге открыли после просушки раньше обычного срока благодаря теплой и сухой погоде, сообщает «МК в Питере».

Обычно зеленые зоны остаются закрытыми до конца апреля, однако в этом году ограничения сняли уже сейчас.

Апрель в городе выдался теплым и почти без дождей. За это время садовники успели провести все необходимые работы, а почва и дорожки освободились от лишней влаги.

В комитете по благоустройству отметили, что теперь прогулки по аллеям не должны нанести вреда территории.

При этом месячник по благоустройству в Санкт-Петербурге продолжается. Власти рассчитывают, что вместе с жителями город удастся быстрее привести в порядок перед майскими праздниками и летним сезоном.