Как рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, многие клиенты банков сталкиваются со списанием средств за услуги, которые сами не подключали. В таких случаях нужно обратиться в банк с заявлением об отказе от навязанной услуги и требованием вернуть деньги.

Юрист уточнил, что во многих случаях действует так называемый период охлаждения, который позволяет получить обратно полную стоимость такой услуги.

«Теперь заранее проставленная отметка в онлайн-форме о согласии на дополнительные услуги является однозначным нарушением. Если клиент обнаружил навязанные услуги, нужно обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате денег», – пояснил Александр Хаминский

Если кредитная организация отказывается возвращать средства, клиенту советуют жаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. Чем быстрее после списания подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги полностью.

Эксперт также посоветовал внимательно читать договор перед подписанием и проверять все подключенные услуги.