Футбольное поле за 144,6 млн рублей построят в Новой Ладоге Волховского района, сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.
Работы проведут в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.
Новое поле появится на улице Суворова. Его оснастят искусственным травяным покрытием, что позволит проводить не только тренировки, но и соревнования областного уровня.
Председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко отметил, что регион продолжает развивать современную спортивную инфраструктуру. В 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию стадионы в Подпорожье и Луге.