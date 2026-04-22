Новости Спорт

Футбольное поле за 144,6 млн рублей построят в Волховском районе в 2026 году

Футбольное поле за 144,6 млн рублей построят в Новой Ладоге Волховского района, сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.

Работы проведут в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта». Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.

Новое поле появится на улице Суворова. Его оснастят искусственным травяным покрытием, что позволит проводить не только тренировки, но и соревнования областного уровня.

Председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко отметил, что регион продолжает развивать современную спортивную инфраструктуру. В 2026 году в регионе планируют ввести в эксплуатацию стадионы в Подпорожье и Луге.

Новости Экономика

Юрист рассказал, как вернуть деньги за услуги, которые вам тайно подключил банк

Как рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, многие клиенты банков сталкиваются со списанием средств за услуги, которые сами не подключали. В таких случаях нужно обратиться в банк с заявлением об отказе от навязанной услуги и требованием вернуть деньги.

Юрист уточнил, что во многих случаях действует так называемый период охлаждения, который позволяет получить обратно полную стоимость такой услуги.

«Теперь заранее проставленная отметка в онлайн-форме о согласии на дополнительные услуги является однозначным нарушением. Если клиент обнаружил навязанные услуги, нужно обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате денег», – пояснил Александр Хаминский

Если кредитная организация отказывается возвращать средства, клиенту советуют жаловаться в Банк России или Роспотребнадзор. Чем быстрее после списания подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги полностью.

Эксперт также посоветовал внимательно читать договор перед подписанием и проверять все подключенные услуги.

Индексация страховых пенсий в 2027 году пройдет в два этапа
Житель Ленобласть поднял пакет с коробкой на улице и получил осколочные ранения
"Готовимся к "веселой" погоде": ураганный ветер, похолодание и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на этой неделе
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться