Региональный центр маркировки Ленобласти вошёл в топ-4 России по числу обращений предпринимателей

Региональный центр маркировки Ленинградской области занял четвёртое место в России по количеству обращений со стороны бизнеса.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

С момента открытия учреждения, которое состоялось в ноябре 2025 года, специалисты центра проконсультировали более 250 представителей малых и средних предприятий по вопросам работы в системе «Честный ЗНАК».

Предпринимателям помогают регистрироваться в системе, настраивать необходимое оборудование и программное обеспечение, а также разбираться в требованиях, предъявляемых к обороту маркированных товаров. Как отметил директор Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Вадим Аверин, бизнес в регионе перестал опасаться маркировки. Подтверждением тому служит рост числа пользователей системы на 35 процентов. Кроме того, в 2025 году было пресечено 4,7 миллиона попыток продажи немаркированной продукции на территории области.

Новости Социум

Петербургские водители стали культурнее и даже почти не паркуются на детских площадках

Жители Санкт-Петербурга стали заметно реже парковаться на детских площадках и у контейнерных площадок, а число нарушений при стоянке на эксплуатационной маркировке во дворах в 2026 году сократилось на 114 случаев.

Как сообщает Neva.Today, такой запрет помогает делать дворы безопаснее и удобнее, поскольку сохраняет место для уборочной техники и машин экстренных служб.

За первые 3 месяца года петербуржцы также стали реже оставлять автомобили перед площадками для мусора. Сейчас на такие случаи приходится только 3-4 % от общего числа нарушений.

Парковка на детских площадках почти исчезла. За это время в городе зафиксировали только один такой эпизод.

Молодого человека покарали за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
В Санкт-Петербурге 23-летнего мужчину оштрафовали за оскорбление сотрудника метрополитена, сообщает spb.aif.ru.   Это произошло в один из ве...
01.02.2026
1460

Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Соцфонд опубликовал график выплат майских пособий
