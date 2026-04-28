Региональный центр маркировки Ленинградской области занял четвёртое место в России по количеству обращений со стороны бизнеса.
С момента открытия учреждения, которое состоялось в ноябре 2025 года, специалисты центра проконсультировали более 250 представителей малых и средних предприятий по вопросам работы в системе «Честный ЗНАК».
Предпринимателям помогают регистрироваться в системе, настраивать необходимое оборудование и программное обеспечение, а также разбираться в требованиях, предъявляемых к обороту маркированных товаров. Как отметил директор Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области Вадим Аверин, бизнес в регионе перестал опасаться маркировки. Подтверждением тому служит рост числа пользователей системы на 35 процентов. Кроме того, в 2025 году было пресечено 4,7 миллиона попыток продажи немаркированной продукции на территории области.