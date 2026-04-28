Сергей Перминов: рост присутствия ленинградского бизнеса за рубежом — вклад в развитие как региона, так и России в целом

Сергей Перминов: рост присутствия ленинградского бизнеса за рубежом — вклад в развитие как региона, так и России в целом

Сенатор отметил заслуги региона в наращивании экономического сотрудничества с зарубежными странами.

На полях экспортного форума «Сделано в России» вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков озвучил планы по расширению экономического присутствия 47-го региона на внешних рынках. В качестве приоритетных направлений были выделены Монголия, Абхазия и Казахстан.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что увеличение номенклатуры экспортных товаров является одной из ключевых национальных целей развития, находящейся на контроле у президента страны. За последний год объем несырьевого экспорта региона вырос на 11,2%, а география поставок охватывает десятки государств.

Ключевым аспектом стратегии стало стремление к сотрудничеству с партнерами, которые ставят экономическую выгоду выше политической конъюнктуры. Важной частью этой работы является создание совместных предприятий и обмен компетенциями. 

«Это говорит о высокой востребованности применяемых в регионе технологий и инженерных решений. Наши специалисты также открыты к восприятию нового. В этом залог успешного будущего», — цитирует сенатора 47channel. 

Сергей Перминов
VK: 70% россиян готовы строить отношения с музыкантами

Дейтинг-сервис VK Знакомства и лейбл VK Records выяснили, что профессия музыканта остается одним из самых привлекательных факторов в глазах потенциальных партнеров.

Фото здесь и далее: пресс-служба VK

Согласно результатам исследования, образ артиста обладает мощным магнетизмом для 70% россиян. Львиная доля респондентов открыты к серьезным отношениям с людьми из этой индустрии. При этом мужчины проявляют еще большую заинтересованность: 82% готовы связать жизнь с профессиональной исполнительницей, а 72% находят такой союз крайне романтичным. 

Однако мужчин в партнершах-музыкантах пугает высокая занятость и повышенное внимание со стороны других поклонников. Тем временем прекрасный пол настораживает финансовая нестабильность и риск столкнуться с эгоцентризмом партнера. Общими «красными флагами» для большинства остаются нарциссизм (24%) и сложный график, включающий гастроли и ночной образ жизни.

В приложениях для знакомств творческое прошлое дает больше преимуществ в поиске любви. Лишь 9% опрошенных принципиально избегают музыкантов. 

«В дейтинг-сервисах россияне позитивно реагируют на музыкантов: 32% признались, что им интересно пообщаться с творческим человеком, 43% не против творческого собеседника, но в целом они ориентируются на другие параметры анкеты. Только 9% респондентов заявили, что скорее свайпнут влево пользователя, указавшего в анкете, что он музыкант. женщины», — рассказали аналитики.

