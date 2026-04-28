Сенатор отметил заслуги региона в наращивании экономического сотрудничества с зарубежными странами.

На полях экспортного форума «Сделано в России» вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков озвучил планы по расширению экономического присутствия 47-го региона на внешних рынках. В качестве приоритетных направлений были выделены Монголия, Абхазия и Казахстан.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что увеличение номенклатуры экспортных товаров является одной из ключевых национальных целей развития, находящейся на контроле у президента страны. За последний год объем несырьевого экспорта региона вырос на 11,2%, а география поставок охватывает десятки государств.

Ключевым аспектом стратегии стало стремление к сотрудничеству с партнерами, которые ставят экономическую выгоду выше политической конъюнктуры. Важной частью этой работы является создание совместных предприятий и обмен компетенциями.

«Это говорит о высокой востребованности применяемых в регионе технологий и инженерных решений. Наши специалисты также открыты к восприятию нового. В этом залог успешного будущего», — цитирует сенатора 47channel.