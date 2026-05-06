Житель Ленобласти Андрей стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Сумма Фортуны».

Он дважды угадал выигрышные номера в одном тираже — выигрышными оказались сразу два его билета. Каждый принес мужчине по 1 705 000 рублей. Общая сумма выигрыша составила 3,4 млн рублей, сообщает пресс-служба «Национальной Лотереи».

Мужчина признался, что участвует в лотереях регулярно, но обычно выигрывал небольшие суммы, от 100 до 300 рублей. Узнал о своей победе Андрей не сразу. Он был на службе, когда ему пытались дозвониться. Сначала мужчина подумал, что это розыгрыш, но после проверки уведомления убедился, что выигрыш реален.

Выигранные средства Андрей планирует потратить на помощь своей маме. Он хочет оплатить ей операцию и купить дачу в Ленобласти.