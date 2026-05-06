Вступил в силу режим тишины, объявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским в зоне боевых действий. Он начался с 00:00 6 мая.
Напомним, режим прекращения огня, о котором объявляла Россия, будет действовать 8 и 9 мая. В Минобороны отметили, что ВС России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.
В частности, операторы связи предупредили жителей Москвы и Петербурга о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая. Это является одной из мер безопасности.