Силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА самолетного тип, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

В Ленобласти уничтожили 29 БПЛА. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар.