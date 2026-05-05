Россия объявила перемирие с Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать 8 и 9 мая.
«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру»,— написано в сообщении Минобороны.
В то же время в Минобороны не смогли оставить без внимания заявление, сделанное главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ереване. В нем содержатся угрозы нанесения удара беспилотниками по Красной площади 9 мая.
«Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», - заверили российские военные.