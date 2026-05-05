weather 5.8°
$ 75.44
88.27

Главная / Новости / Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы

Новости Главное СВО

Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы

Россия объявила перемирие с Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня будет действовать 8 и 9 мая.

армия
Фото: Freepik.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру»,— написано в сообщении Минобороны.

В то же время в Минобороны не смогли оставить без внимания заявление, сделанное главой киевского режима Владимиром Зеленским в Ереване. В нем содержатся угрозы нанесения удара беспилотниками по Красной площади 9 мая.

«Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», - заверили российские военные.

Вам будет интересно
18 БПЛА сбили за ночь над Ленобластью
За ночь над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Фото: ivbg.ru. В промзоне в Киришах начался пож...
05.05.2026
312

Теги

День Победы Россия Украина перемирие СВО
Новости СВО

289 украинских БПЛА уничтожили за ночь над Россией

Силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 289 украинских БПЛА самолетного тип, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны уничтожили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

В Ленобласти уничтожили 29 БПЛА. Основной целью атаки был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ в Киришах. В промзоне ночью вспыхнул пожар.

Вам будет интересно
Россия объявила перемирие с Украиной в честь Дня Победы
Россия объявила перемирие с Украиной в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огн...
05.05.2026
116

Теги

БПЛА Россия минобороны

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться