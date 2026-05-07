Над Россией за ночь сбили 347 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, эвакуированы сотни человек, повреждены десятки домов

Над Россией за ночь сбили 347 украинских БПЛА. Есть пострадавшие, эвакуированы сотни человек, повреждены десятки домов

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Адыгеей, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

На подлете к Москве уничтожили 11 беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Брянске в результате атаки пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

В Ржеве Тверской области повреждена кровля 5-этажного жилого дома. В этом доме и двух соседних зданиях частично выбиты окна. Пострадавших нет. Глава Тверской области Виталий Королев сообщил, что эвакуированы 350 жильцов. На месте развернули оперативный штаб.

В Ростовской области беспилотники сбили в 12 районах. По словам губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской и Тульской областях, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Адыгеи, Крыма, Краснодарского края, Калмыкии, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорт «Внуково», Калуги, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Саратова, Пензы, Пскова, Иваново, Сочи и Тамбова были закрыты для полетов самолетов. На момент подготовки публикации Шереметьево и аэропорт Нижнего Новгорода отправляют рейсы по согласованию с властями.

Памятку о действиях при объявлении сигнала «Воздушная опасность» подготовили для жителей Ленобласти
СМС-оповещение означает возможность атаки БПЛА на объекты промышленности, транспорта и энергетики, а для повышения эффективности защиты от беспилотни...
Новости Социум

Елена Нестерова представляет Ленобласть на конкурсе «Земский почтальон»

Елена Нестерова из Кировского района представляет Ленинградскую область на конкурсе «Земский почтальон». Участников ранее определили региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа.

Елена Нестерова из Кировского района представляет Ленинградскую область на конкурсе «Земский почтальон».

Поддержать Елену Нестерову жители могут на сайте «Почты России».

Координатор федерального партийного проекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил значимость голосования.

«Народное голосование позволяет жителям страны лично поддержать тех, кто каждый день помогает людям в малых населенных пунктах», – отметил Александр Двойных

Интернет-голосование продлится до 25 мая. Победитель в номинации «Народный почтальон» получит денежный приз в размере 150 тыс. руб.

Сложную операцию по замене коленного сустава провели в ЛОКБ
Врачи Ленинградской областной клинической больницы провели сложное лечение пациенту с болью в правом коленном суставе и нарушением сердечного ритма. Ф...
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
