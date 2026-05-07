По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Адыгеей, Краснодарским краем, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями.

На подлете к Москве уничтожили 11 беспилотников. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Брянске в результате атаки пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей.

В Ржеве Тверской области повреждена кровля 5-этажного жилого дома. В этом доме и двух соседних зданиях частично выбиты окна. Пострадавших нет. Глава Тверской области Виталий Королев сообщил, что эвакуированы 350 жильцов. На месте развернули оперативный штаб.

В Ростовской области беспилотники сбили в 12 районах. По словам губернатора Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Калужской и Тульской областях, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. Власти Адыгеи, Крыма, Краснодарского края, Калмыкии, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей о последствиях не сообщали.

Аэропорт «Внуково», Калуги, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Саратова, Пензы, Пскова, Иваново, Сочи и Тамбова были закрыты для полетов самолетов. На момент подготовки публикации Шереметьево и аэропорт Нижнего Новгорода отправляют рейсы по согласованию с властями.