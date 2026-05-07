Главная / Новости / В Петербурге закрыли 11 групп и 16 классов из-за гриппа и ОРВИ

Новости Социум

В Петербурге закрыли 11 групп и 16 классов из-за гриппа и ОРВИ

Учебный процесс приостановили в 16 классах и 11 группах Санкт-Петербурга из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в течение неделе заболеваемость в городе выросла на 2,2%. Эпидемические пороги не превышены, суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 4,5% по сравнению с прошлой неделей. Доля гриппа составляет 1% от всех случаев ОРВИ.

Среди негриппозных вирусов преобладают сезонные коронавирусы. Заболеваемость COVID-19 снизилась на 29,5% относительно предыдущей недели.

Несмотря на общее снижение, в городе временно закрыли 16 классов и 11 групп. Образовательный процесс приостановлен из-за высокого риска распространения инфекции.

Санкт-Петербург
Новости Социум

Елена Нестерова представляет Ленобласть на конкурсе «Земский почтальон»

Елена Нестерова из Кировского района представляет Ленинградскую область на конкурсе «Земский почтальон». Участников ранее определили региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа.

Поддержать Елену Нестерову жители могут на сайте «Почты России».

Координатор федерального партийного проекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил значимость голосования.

«Народное голосование позволяет жителям страны лично поддержать тех, кто каждый день помогает людям в малых населенных пунктах», – отметил Александр Двойных

Интернет-голосование продлится до 25 мая. Победитель в номинации «Народный почтальон» получит денежный приз в размере 150 тыс. руб.

Земский почтальон Ленинградская область Кировский район

