Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, что клуб приглашал «белого мага» для работы с футболистами. Об этом сообщает «Советский Спорт».

По словам Заварзина, мага взяли с собой в Италию с разрешения Олега Романцева, чтобы он провел психологический сеанс с командой.

«Мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага. Взяли его с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с футболистами. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне он говорит: «Ну, не получилось», – сказал Юрий Заварзин

Юрий Заварзин занимал пост генерального директора «Спартака» с сентября 1997 года по март 2001 года. За это время красно-белые четыре раза становились чемпионами России.

