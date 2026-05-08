Бывший гендиректор ФК «Спартак» рассказал о приглашении колдуна в команду

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, что клуб приглашал «белого мага» для работы с футболистами. Об этом сообщает «Советский Спорт».

По словам Заварзина, мага взяли с собой в Италию с разрешения Олега Романцева, чтобы он провел психологический сеанс с командой.

«Мы с разрешения Олега Романцева приглашали белого мага. Взяли его с собой в Италию, чтобы он провел психологический сеанс с футболистами. Прошли вокруг поля, обстучали все штанги. А в матче сгорели! Мне он говорит: «Ну, не получилось», – сказал Юрий Заварзин

Юрий Заварзин занимал пост генерального директора «Спартака» с сентября 1997 года по март 2001 года. За это время красно-белые четыре раза становились чемпионами России.

Ранее «Спартак» обыграл ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Команда вышла в суперфинал турнира, который пройдет в Москве 24 мая.

спартак футбол спорт Россия
Новости Экономика

Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».

Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.

На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.

Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.

Санкт-Петербург

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
