Работа общественного транспорта временно изменится во Всеволожском районе 9 мая из-за мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во Всеволожске ограничения затронут Колтушское шоссе и шоссе Дорога Жизни.

С 11:00 до 12:00 остановят движение автобусов № 462 «Рахья – Санкт-Петербург, станция метро «Ладожская» и № 462Р «Щеглово – Санкт-Петербург, станция метро «Ладожская».

В это же время автобус № 531 «Всеволожск – Санкт-Петербург, станция метро «Ладожская» будет идти в объезд через Александровскую улицу, улицу Плоткина и Колтушское шоссе.

Автобус № 513 «Кировск – Всеволожск» с 06:00 до 11:00 и с 12:00 до 14:00 будет следовать через Октябрьский и Всеволожский проспекты. С 11:00 до 12:00 этот маршрут пустят в объезд через Новоладожскую улицу, улицу Евграфова и Октябрьский проспект.

Движение автобуса № 530 «Всеволожск, микрорайон Котово Поле – Санкт-Петербург, Финляндский вокзал» изменится с 06:00 до 14:00. Транспорт будет идти через Александровскую улицу, Октябрьский и Христиновский проспекты.

В поселке Токсово ограничения введут на Ленинградском шоссе. С 11:00 до 11:45 временно прекратят движение автобусы № 413 «Токсово – Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», № 674 «Токсово – Санкт-Петербург, станция метро «Парнас» и № 885А «Матокса – Санкт-Петербург, станция метро «Гражданский проспект».

В Буграх ограничения коснутся Шоссейной улицы. С 11:30 до 13:10 остановят движение автобусов №№ 413 и 441 «ЖК «Новые Горизонты» – Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения».

Жителей и гостей Всеволожского района просят заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом временных ограничений.