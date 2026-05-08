Стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта 9 мая во Всеволожском районе

Стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта 9 мая во Всеволожском районе

Работа общественного транспорта временно изменится во Всеволожском районе 9 мая из-за мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Во Всеволожске ограничения затронут Колтушское шоссе и шоссе Дорога Жизни.

С 11:00 до 12:00 остановят движение автобусов № 462 «Рахья – Санкт-Петербург, станция метро «Ладожская» и № 462Р «Щеглово – Санкт-Петербург, станция метро «Ладожская».

В это же время автобус № 531 «Всеволожск – Санкт-Петербург, станция метро «Ладожская» будет идти в объезд через Александровскую улицу, улицу Плоткина и Колтушское шоссе.

Автобус № 513 «Кировск – Всеволожск» с 06:00 до 11:00 и с 12:00 до 14:00 будет следовать через Октябрьский и Всеволожский проспекты. С 11:00 до 12:00 этот маршрут пустят в объезд через Новоладожскую улицу, улицу Евграфова и Октябрьский проспект.

Движение автобуса № 530 «Всеволожск, микрорайон Котово Поле – Санкт-Петербург, Финляндский вокзал» изменится с 06:00 до 14:00. Транспорт будет идти через Александровскую улицу, Октябрьский и Христиновский проспекты.

В поселке Токсово ограничения введут на Ленинградском шоссе. С 11:00 до 11:45 временно прекратят движение автобусы № 413 «Токсово – Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», № 674 «Токсово – Санкт-Петербург, станция метро «Парнас» и № 885А «Матокса – Санкт-Петербург, станция метро «Гражданский проспект».

В Буграх ограничения коснутся Шоссейной улицы. С 11:30 до 13:10 остановят движение автобусов №№ 413 и 441 «ЖК «Новые Горизонты» – Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения».

Жителей и гостей Всеволожского района просят заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Новости Происшествия

Трое подростков жестоко избили 14-летнего школьника в Петербурге

Трое подростков избили 14-летнего мальчика и распылили ему в лицо содержимое перцового баллончика на шоссе Революции в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга около 21:30.

Как сообщили в ГУ МВД, в дежурную часть обратилась местная жительница. Она рассказала, что неизвестные напали на ее сына.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы и ушибами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку и разыскивает причастных.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
