Главная / Новости / Нарушения при сборе отходов устранили во Всеволожском районе после проверки прокуратуры

Новости Социум

Нарушения при сборе отходов устранили во Всеволожском районе после проверки прокуратуры

Нарушения при организации мест накопления твердых коммунальных отходов выявили в Щегловском сельском и Свердловском городском поселениях Всеволожского района.

Фото: vk_com/wall-213514241_5019

Проверку провели сотрудники Всеволожской городской прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что реестры мест накопления ТКО содержали неполные и недостоверные сведения.

Также выяснилось, что часть контейнерных площадок была плохо обустроена. На некоторых из них не было твердого покрытия и ограждений.

Кроме того, специалисты выявили случаи размещения отходов вне контейнеров и складирования отработанных автомобильных шин на площадках.

Прокуратура внесла представления. Их удовлетворили. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению площадок для ТКО в надлежащее состояние.

Всеволожский район Ленинградская область
Новости Экономика

Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».

Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.

На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.

Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.

Санкт-Петербург

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
06:45 04.05.2026

