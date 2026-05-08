Нарушения при организации мест накопления твердых коммунальных отходов выявили в Щегловском сельском и Свердловском городском поселениях Всеволожского района.

Проверку провели сотрудники Всеволожской городской прокуратуры. Надзорное ведомство установило, что реестры мест накопления ТКО содержали неполные и недостоверные сведения.

Также выяснилось, что часть контейнерных площадок была плохо обустроена. На некоторых из них не было твердого покрытия и ограждений.

Кроме того, специалисты выявили случаи размещения отходов вне контейнеров и складирования отработанных автомобильных шин на площадках.

Прокуратура внесла представления. Их удовлетворили. После этого были приняты меры по устранению нарушений и приведению площадок для ТКО в надлежащее состояние.