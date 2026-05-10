Дело в украинском конфликте близится к завершению, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами 9 мая.

«Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — сказал он.

При этом Путин обратил внимание на действия западных политиков, которые, по его словам, начали раскручивать противостояние с Россией, рассчитывая на ее быстрое военное и государственное поражение.

«Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев», - сказал президент.

Президент добавил, что западные страны «залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут». В тоже время российский лидер выразил надежду, что умные люди, которые «понимают суть происходящего», постепенно придут к власти при поддержке большинства европейских стран.