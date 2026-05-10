Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению

Путин заявил, что украинский конфликт близится к завершению

Дело в украинском конфликте близится к завершению, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами 9 мая.

По мнению российского лидера, западные политики сами начали противостояние с Россией
Фото: Kremlin. ru

«Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь», — сказал он.

При этом Путин обратил внимание на действия западных политиков, которые, по его словам, начали раскручивать противостояние с Россией, рассчитывая на ее быстрое военное и государственное поражение.

«Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев», - сказал президент.

Президент добавил, что западные страны «залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут». В тоже время российский лидер выразил надежду, что умные люди, которые «понимают суть происходящего», постепенно придут к власти при поддержке большинства европейских стран.

Путин Украина Россия конфликт СВО
Для души Новости

Енотовидные собаки устроили «разборки» в Нижне-Свирском заповеднике

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировали конфликт между енотовидными собаками. Разговор происходит на повышенных тонах.

«Серьезный конфликт в лесу: енотовидные собаки выясняют, кто сегодня первый пройдет по тропинке. Смотреть строго со звуком», - шутят сотрудники заповедника.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

Нижне-Свирский заповедник енотовидная собака Ленобласть

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
