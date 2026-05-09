Президент США отправит делегацию в Россию, если посчитает, что это поможет в урегулировании конфликта.
Россию может посетить американский делегация для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Россия согласилась на перемирие до 11 мая, предложенное Дональдом Трампом в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе режима прекращения огня Москва и Киев также проведут новый раунд обмена военнопленными.