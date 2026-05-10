Сергей Перминов прокомментировал дипломатический конфликт между Арменией и Белоруссией

Новый дипломатический скандал разгорелся между Арменией и Белоруссией после высказываний спикера армянского парламента Ален Симонян. Политик противопоставил ситуацию в Армении положению дел в Белоруссии, заявив, что республика не намерена становиться «губернией» России. В Минске на эти слова отреагировали резким протестом, однако извинений со стороны Симоняна не последовало.

Фото: Валентин Илюшин/Online47

Ситуацию прокомментировал сенатор от Ленобласть Сергей Перминов. В интервью с ivbg.ru он отметил, что нынешняя позиция Еревана связана с последовательной переориентацией внешней политики страны на Европейский союз. Речь идет, по мнению сенатора, не о предвыборной риторике, а о долгосрочном и осознанном политическом курсе. При этом взаимодействие в рамках ЕАЭС сохраняется, однако уже вряд ли может считаться приоритетным направлением для армянских властей.

«Трения между Арменией и Белоруссией возникают не впервые. В их основе — разные государственные приоритеты и понимание рамок допустимого в непростом регионе, где еще не так давно тлел конфликт. Выпад спикера показывает, что возникшие ранее разногласия продолжают сохранятся»: - отметил Сергей Перминов.

Сенатор подчеркнул, что подобные заявления осложняют не только двусторонние отношения, но и взаимодействие внутри интеграционных объединений. При этом выбор внешнеполитических приоритетов остается суверенным правом каждого государства. Вместе с тем Перминов выразил мнение, что обе страны получили бы значительно больше преимуществ в случае нормализации отношений.

«Важно, чтобы этими противоречиями не воспользовались недружественные страны, ищущие точку опоры на Южном Кавказе. Их активность в Армении, включая представителей киевского режима, указывает на попытку реализации далеко идущих планов, с привлечением внешних акторов, преследующих цель военно-политической хаотизации Южного Кавказа, пространства СНГ в целом», - заключил сенатор.

Перминов Ленобласть армения Белоруссия
Новости СВО

ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции ВС России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска предприняли восемь атак на позиции подразделений ВС РФ.

