Армия США нанесла удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас после атаки на 3 американских эсминца в Ормузском проливе. Об ударах сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника.

«Высокопоставленный чиновник сообщил мне, что несколько минут назад США атаковали иранский порт Кешм и Бандар-Аббас, но добавил, что это НЕ возобновление войны или прекращение перемирия», – написала Гриффин

Незадолго до этого иранское агентство Fars сообщило о перестрелке между иранскими вооруженными силами и «противником», который попытался атаковать причал на острове Кешм. О каком именно противнике шла речь, агентство не уточняло.

Иранское агентство Mehr сообщило, что силы ПВО начали работать в западных районах Тегерана. Tasnim также писало о взрыве в районе причала Тахерия в порту Сирик.

Корпус стражей исламской революции заявил, что США нарушили перемирие ударом по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. После этого, по версии КСИР, иранские силы атаковали три эсминца США в Ормузском проливе с применением баллистических и противокорабельных крылатых ракет, а также ударных дронов со взрывчаткой.

«Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива», – говорится в заявлении КСИР

Центральное командование США сообщило, что эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason подверглись неспровоцированной атаке со стороны Ирана во время прохода через Ормузский пролив в Оманский залив. По версии CENTCOM, по кораблям выпустили ракеты и беспилотники, также были задействованы малые суда.

Американское командование заявило, что объекты США не пострадали. В порядке самообороны США отразили атаку и нанесли ответные удары по иранским военным объектам, включая пусковые площадки, командные пункты и разведывательные узлы.

«CENTCOM не стремится к эскалации, но сохраняет боеготовность для защиты американских сил», – говорится в сообщении

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения. По данным портала, речь идет о меморандуме о взаимопонимании, который должен завершить войну и создать основу для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп на днях назвал переговоры с Ираном «очень хорошими». По его словам, Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.