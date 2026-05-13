Над Россией за ночь сбили 286 украинских БПЛА

Над Россией за ночь сбили 286 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль на участке дороги Отрадовский – Красная Яруга. В семи муниципалитетах региона повреждения получили частные дома, административные здания, сельхозпредприятия, автомобили и техника.

В Брянской области два человека получили ранения при атаке на автомобиль в селе Климовка. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Воронежской области уничтожили пять беспилотников. По предварительной информации от губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

В Ростове-на-Дону обломки дронов нашли рядом с коммерческим и административным объектами в Первомайском районе. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждены бытовые коммуникации, погибших и пострадавших нет. На хуторе Лихой Красносулинского района повреждены кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах обломки дронов повредили установки ветроэлектростанции, из-за чего произошла потеря расчетной мощности.

В Ярославле обломок беспилотника упал на промышленный объект. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что пострадавших нет.

Над Тульской областью уничтожили пять беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Калужской области сбили три беспилотника. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Рязанской области уничтожили один беспилотник. По данным губернатора Павла Малкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на предприятие в поселке Волна Темрюкского района, после чего загорелось оборудование. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. В двух частных домах разбиты стекла. Оперштаб региона сообщил о двух пострадавших.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Тамбова, Геленджика, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля, Саратова, Чебоксар, Череповца, Пскова, Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Жительница Петербурга украла у матери деньги и украшения на 870 тысяч ради ставок

Жительницу Санкт-Петербурга осудили за кражу 700 тыс. руб. и ювелирных украшений у собственной матери. 

Следствие установило, что женщина тайно похитила деньги и украшения из квартиры на проспекте Энгельса, где жила вместе с матерью и ребенком. Из квартиры пропали 700 тыс. руб. наличными и ювелирные изделия стоимостью более 179 тыс. руб.

Общий ущерб составил 879 170 руб. Во время разбирательства подсудимая полностью признала вину и частично возместила ущерб.

Женщина рассказала, что в 2024 году увлеклась ставками на спорт, потеряла собственные накопления и накопила крупные долги перед банками, микрофинансовыми организациями и знакомыми.

По словам фигурантки, часть похищенных денег она направила на погашение долгов, а оставшиеся средства снова потратила на ставки.

Суд признал женщину виновной в краже в крупном размере и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной более 817 тыс. руб.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
