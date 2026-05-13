По данным Минобороны, беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, один человек пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль на участке дороги Отрадовский – Красная Яруга. В семи муниципалитетах региона повреждения получили частные дома, административные здания, сельхозпредприятия, автомобили и техника.

В Брянской области два человека получили ранения при атаке на автомобиль в селе Климовка. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Воронежской области уничтожили пять беспилотников. По предварительной информации от губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

В Ростове-на-Дону обломки дронов нашли рядом с коммерческим и административным объектами в Первомайском районе. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждены бытовые коммуникации, погибших и пострадавших нет. На хуторе Лихой Красносулинского района повреждены кровля и остекление частного дома. В Зимовниковском и Красносулинском районах обломки дронов повредили установки ветроэлектростанции, из-за чего произошла потеря расчетной мощности.

В Ярославле обломок беспилотника упал на промышленный объект. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что пострадавших нет.

Над Тульской областью уничтожили пять беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Калужской области сбили три беспилотника. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Рязанской области уничтожили один беспилотник. По данным губернатора Павла Малкова, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на предприятие в поселке Волна Темрюкского района, после чего загорелось оборудование. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили по нескольким адресам в станице Тамань. В двух частных домах разбиты стекла. Оперштаб региона сообщил о двух пострадавших.

Власти других регионов о последствиях атаки беспилотников не сообщали.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Тамбова, Геленджика, Пензы, Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля, Саратова, Чебоксар, Череповца, Пскова, Внуково, Домодедово и Шереметьево.