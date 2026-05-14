До конца 2026 года в РФ будут еще три короткие рабочие недели: в июне, ноябре и декабре, следует из производственного календаря.

Первая из них придется на лето — в июне из-за празднования Дня России 12 июня. Перед праздником россияне поработают четыре дня (с 8 по 11 июня), а затем отдохнут трое суток.

Осенью, в ноябре, еще одна сокращенная неделя будет связана с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом случае рабочими будут только 2–3 и 5–6 ноября.

Завершит год трехдневная рабочая неделя в декабре перед новогодними праздниками.