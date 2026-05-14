weather 7.9°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Россиян ждут три короткие рабочие недели до конца года

Новости Социум Главное

Россиян ждут три короткие рабочие недели до конца года

До конца 2026 года в РФ будут еще три короткие рабочие недели: в июне, ноябре и декабре, следует из производственного календаря.

Россиян ждут три короткие рабочие недели до конца года - В июне, ноябре и декабре.
Фото: pxhere

Первая из них придется на лето — в июне из-за празднования Дня России 12 июня. Перед праздником россияне поработают четыре дня (с 8 по 11 июня), а затем отдохнут трое суток.

Осенью, в ноябре, еще одна сокращенная неделя будет связана с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В этом случае рабочими будут только 2–3 и 5–6 ноября.

Завершит год трехдневная рабочая неделя в декабре перед новогодними праздниками.

Вам будет интересно
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе. В Ленинградской области до конца этой и на протяжении следующей недели...
08.05.2026
2286

Теги

Сокращенная неделя выходные праздники календарь
Новости Социум

Антрополог Дробышевский назвал 4 условия долголетия

Эксперт рассказал, какие фундаментальные факторы больше всего влияют на продолжительности жизни.

Известный антрополог Станислав Дробышевский назвал четыре фактора, способствующих долголетию.

Эксперт отмечает, что попытки продлить жизнь с помощью чудо-добавок или детокса часто оказываются неэффективными, если не соблюдаются базовые принципы, характерные для долгожителей.

Первым и самым значимым фактором является «генетическая удача». Наличие в роду предков-долгожителей может говорить о том, что ваш организм также имеет необходимый запас прочности для сопротивления возрастным изменениям.

Второе условие — постоянство среды проживания. Антрополог утверждает, что проживание в одном регионе на протяжении всей жизни минимизирует хронический стресс, так как организм максимально адаптирован к привычным климатическим условиям, воде и микробиому.

Третий фактор касается питания. Эксперт советует отдавать предпочтение простой, традиционной для региона проживания еде. Наконец, четвертым условием является непрерывный физический труд. Дробышевский поясняет, что регулярная нагрузка поддерживает тонус всех систем организма. В то же время эксперт признает, что такой образ жизни практически исключает классический отдых, к которому привык современный человек.

Вам будет интересно
Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ
Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств. Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение не...
09.05.2026
484

Фото на миниатюре: magnific/ rawpixel. com

Теги

Активное долголетие советы экспертов ученые

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться