Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по ремонту и установке знаков.
- км 41, 44, 74: ограничение скорости в обоих направлениях с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
- км 156: ограничение скорости с 10:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по очистке и ремонту.
- км 655-659: ограничение скорости с 10:00 до 20:00, очистка технических проходов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 106-149: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по очистке и ремонту.
А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»:
- км 331-531: ограничение скорости с 08:00 до 19:00, работы по очистке и ремонту.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
- км 31-57: ограничение скорости с 08:00 до 17:00, очистка примыканий.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- км 0-40: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка песка и мусора.
А-181 «Скандинавия»:
- км 85-100: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, очистка покрытия.
- км 75: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций.
- км 0-48: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ремонт водоотводных лотков.
- км 0-123: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, уборка предметов, мойка ограждений, замена знаков.
- км 33-34: ограничение скорости с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций.
- км 47, 69: ограничение скорости, мойка площадок отдыха.
- км 76: ограничение скорости, ремонт ограждения.
- км 56-67: ограничение скорости, очистка покрытия.
- км 77-147: ограничение скорости, уборка предметов и мусора, спил деревьев.