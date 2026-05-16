Юный футболист получил разрыв селезенки после удара соперника во время матча в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

Во время матча соперник ударил подростка кулаком в живот. После этого пострадавшего экстренно доставили в больницу.

Медики диагностировали у спортсмена подкапсульный разрыв селезенки. Такая травма без своевременной помощи могла привести к обильному внутреннему кровотечению.

«Ребенка перевели в отделение анестезиологии и реанимации для динамического наблюдения и подготовки к возможному оперативному лечению», – сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.