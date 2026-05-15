Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, при атаке украинских БПЛА на столицу региона погибли три мирных жителя. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети.