В связи с проведением кубка региона по автомобильному спорту (ралли) в Выборгском районе Ленобласти 16 мая будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщила администрация района.
Ограничения не касаются автомобилей участников соревнований и специального транспорта (полиция, скорая помощь, МЧС, пожарная служба).
Движение полностью перекроют в три этапа:
- С 09:30 до 12:30 — на дороге «Свердлово — Свекловичное» (км 0+000 — км 3+095) и на дороге «Подъезд к пос. Свердлово» (км 1+700 — км 7+970). Объезд — по дорогам «Подъезд к пос. Свердлово», «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Подъезд к пос. Свекловичное».
- С 13:30 до 17:00 — на дороге «Черничное — Пионерское» (км 5+400 — км 18+032). Объезд — по трассам «Советский — Дятлово — автодорога Молодежное — Верхнее Черкасово», «Молодежное — Верхнее Черкасово — Высокое — Синицыно» и «Черничное —Пионерское».
- С 14:00 до 17:30 — на дороге «Высокое — Синицыно» (км 0+000 — км 6+385). Объезд — по дорогам «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Подъезд к дер. Лужки».
Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.