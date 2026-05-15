weather 11.6°
$ 73.14
86.29

Главная / Новости / В Выборгском районе временно перекроют дороги из-за ралли

Новости Спорт

В Выборгском районе временно перекроют дороги из-за ралли

В связи с проведением кубка региона по автомобильному спорту (ралли) в Выборгском районе Ленобласти 16 мая будут введены временные ограничения движения. Об этом сообщила администрация района.

Ограничения не касаются автомобилей участников соревнований и специального транспорта (полиция, скорая помощь, МЧС, пожарная служба).

В Выборгском районе временно перекроют дороги из-за ралли - Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Фото: freepik

Движение полностью перекроют в три этапа:

  • С 09:30 до 12:30 — на дороге «Свердлово — Свекловичное» (км 0+000 — км 3+095) и на дороге «Подъезд к пос. Свердлово» (км 1+700 — км 7+970). Объезд — по дорогам «Подъезд к пос. Свердлово», «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Подъезд к пос. Свекловичное».

  • С 13:30 до 17:00 — на дороге «Черничное — Пионерское» (км 5+400 — км 18+032). Объезд — по трассам «Советский — Дятлово — автодорога Молодежное — Верхнее Черкасово», «Молодежное — Верхнее Черкасово — Высокое — Синицыно» и «Черничное —Пионерское».

  • С 14:00 до 17:30 — на дороге «Высокое — Синицыно» (км 0+000 — км 6+385). Объезд — по дорогам «Зеленогорск — Приморск — Выборг» и «Подъезд к дер. Лужки».

Водителей просят заранее планировать маршрут и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Вам будет интересно
На 11 трассах Ленобласти ограничат движение 15 мая
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти. Р-...
14.05.2026
176

Теги

ралли ограничено движение Выборгский район Ленобласть
Новости Главное СВО

335 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, при атаке украинских БПЛА на столицу региона погибли три мирных жителя. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети.

Вам будет интересно
В зоне СВО погибли два бойца из Сланцевского района
В ходе СВО погибли два жителя Сланцевского района Ленобласти Виталий Бучкин и Игорь Радиминович. Церемонии прощания с бойцами состоятся 15 мая, похоро...
14.05.2026
401

Теги

СВО минобороны БПЛА Россия Украина

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться