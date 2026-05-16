Главная / Новости / На развязке КАД с Выборгским шоссе перекрыли два съезда до конца июня

На развязке КАД с Выборгским шоссе перекрыли два съезда до конца июня

С 16 мая по 30 июня на 18-м километре КАД на транспортной развязке с Выборгским шоссе будут полностью перекрыты съезды №3 и №7.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад», объезд перекрытого съезда №3 с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД будет возможен через разворотную петлю на 17-м километре КАД.

Для объезда закрытого съезда №7 в направлении города Сертолово предлагается маршрут по Владимирскому проспекту, Большой Горской улице, проспекту Муромцева, Левашовскому и Горскому шоссе. В направлении поселка Парголово можно будет проехать через транспортную развязку КАД с Парашютной улицей по Дороге в Каменку или Суздальскому шоссе, а также через транспортную развязку КАД с проспектом Энгельса.

На семи трассах в Ленобласти 16 мая пройдут дорожные работы
Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти. Фото:...
Работы проводятся в связи с заменой дорожной одежды. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесло извинения за временные неудобства.

кад закрыты съезды Ленобласть Выборгское шоссе
Водитель BMW погиб, вылетев в кювет на автодороге «Стрельна-Кипень-Гатчина»

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 14 мая на 30 км автодороги «Стрельна-Кипень-Гатчина» в Гатчинском округе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 39-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина скончался на месте происшествия. Две пассажирки — 32 и 24 лет — выжили, старшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, младшую — в состоянии средней тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб в поселке Сиверский Гатчинского округа. Фото: паблик «Сиверский.нет» Ка...
ДТП погиб водитель Гатчинский округ Ленобласть

