С 16 мая по 30 июня на 18-м километре КАД на транспортной развязке с Выборгским шоссе будут полностью перекрыты съезды №3 и №7.

Как сообщило ФКУ Упрдор «Северо-Запад», объезд перекрытого съезда №3 с Выборгского шоссе на внутреннее кольцо КАД будет возможен через разворотную петлю на 17-м километре КАД.

Для объезда закрытого съезда №7 в направлении города Сертолово предлагается маршрут по Владимирскому проспекту, Большой Горской улице, проспекту Муромцева, Левашовскому и Горскому шоссе. В направлении поселка Парголово можно будет проехать через транспортную развязку КАД с Парашютной улицей по Дороге в Каменку или Суздальскому шоссе, а также через транспортную развязку КАД с проспектом Энгельса.

Работы проводятся в связи с заменой дорожной одежды. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» принесло извинения за временные неудобства.