Ограничения затронут несколько магистралей, включая трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»».

На трассе Р-21 «Кола» скорость ограничат на участке с 12-го по 260-й километр. Там дорожные службы будут мыть, ремонтировать и устанавливать дорожные знаки. На трассе М-10 «Россия» аналогичные работы пройдут на участке с 593-го по 674-й километр.

Большой объем работ запланирован на трассе А-181 «Скандинавия». Водителей предупредили об ограничении скорости сразу на нескольких участках. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие, наносить разметку, очищать обочины и ремонтировать водоотводные лотки.

На трассе А-121 «Сортавала» дорожники займутся уборкой мусора, очисткой покрытия, мойкой барьерных ограждений и устранением деформаций дорожного полотна.

Автомобилистов просят заранее учитывать возможные затруднения, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за временными дорожными знаками.