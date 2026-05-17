На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 мая

Новости Социум

На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 17 мая

Фото: Freepik.

Ограничения затронут несколько магистралей, включая трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола»».

На трассе Р-21 «Кола» скорость ограничат на участке с 12-го по 260-й километр. Там дорожные службы будут мыть, ремонтировать и устанавливать дорожные знаки. На трассе М-10 «Россия» аналогичные работы пройдут на участке с 593-го по 674-й километр.

Большой объем работ запланирован на трассе А-181 «Скандинавия». Водителей предупредили об ограничении скорости сразу на нескольких участках. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие, наносить разметку, очищать обочины и ремонтировать водоотводные лотки.

На трассе А-121 «Сортавала» дорожники займутся уборкой мусора, очисткой покрытия, мойкой барьерных ограждений и устранением деформаций дорожного полотна.

Автомобилистов просят заранее учитывать возможные затруднения, соблюдать скоростной режим и внимательно следить за временными дорожными знаками.

ограничено движение Ленинградская область
Новости Происшествия

Велосипедиста насмерть сбили во Всеволожском районе

Велосипедист попал под колеса автомобиля у пешеходного перехода на Воронцовском бульваре, 17, в Мурино Всеволожского района 17 мая около 08:00. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсетях.

Фото: «Девяткино online | Мурино»

По словам местных жителей, в 08:20 на место прибыли сотрудники скорой помощи. Однако спасти пострадавшего, по предварительным данным, не удалось. Сообщается, что велосипедиста сбила «Газель».

Местные жители связывают аварию с неправильной парковкой у пешеходного перехода.

По их словам, водители оставляют автомобили рядом с «зеброй» и перекрывают обзор другим участникам движения. Из-за этого пешеходов и велосипедистов, которые выходят или выезжают из-за припаркованных машин, можно заметить слишком поздно.

Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Всеволожский район ДТП Ленинградская область Мурино

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
