По подозрению в мошенничестве с деньгами пенсионерки в поселке Советский Выборгского района задержали 21-летнего неработающего местного жителя.
У полиции есть основания полагать, что мужчина работал дропом. По версии следствия, 13 мая он приехал к 85-летней жительнице дома на улице Червоного Казачества в Санкт-Петербурге и забрал у нее 500 тысяч рублей.
Поздним вечером пенсионерка обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули неизвестные, которые предлагали обеспечить безопасность денег. Задержанный объясняет полиции, кто отправил его к пожилой женщине за деньгами.
По факту случившегося заведено уголовное дело о мошенничестве.