Перебои в водоснабжении ожидаются в ночное время суток.
В ночь на 26 мая в городе Волхове Ленинградской области проведут ремонт на водоочистных сооружениях. В связи с этим с полуночи до 4:00 часов будет приостановлено водоснабжение, сообщает «Леноблводоканал».
«На время работ для жителей осуществляется подвоз воды по требованию. Оставить заявку и уточнить оперативную информацию по ходу работ можно по круглосуточному номеру ситуационного центра »Леноблводоканала«: 8(812)409-00-01», — сообщили на предприятии.