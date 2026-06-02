В школах города стали чаще фиксировать обращения о буллинге среди учеников. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина, в 2026 году таких обращений поступило уже на 30% больше, чем в 2025 году.

По ее словам, случаи травли фиксируют в том числе в элитных образовательных учреждениях. Митянина отметила, что школьники нередко начинают травлю спонтанно. Из-за жесткости детской среды специалисты распространили методические рекомендации во всех образовательных организациях.

Каждый такой конфликт эксперты разбирают индивидуально. Родителям также напомнили, что за травлю в России предусмотрена ответственность.