На ПМЭФ правительство Ленобласти и АО «Хакель» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания стала официальным партнёром грантового конкурса губернатора для социальных проектов некоммерческих организаций.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что с компанией «Хакель» обсуждаются не только бизнес-вопросы, но и проекты, важные для жителей области, особенно для её активной части.

«Речь о создании НКО, подготовке проектов, получении грантов. Когда мы работаем с бизнесом, это не только про деньги — это и про то, чтобы идеи, инициативы людей находили свою поддержку», — подчеркнул глава региона.

Первым поддержанным проектом стал «Фронтовой обед 47» от АНО «Свои люди», направленный на приготовление и доставку домашнего питания бойцам в зону СВО. К программе также присоединились НПАО «Светогорский ЦБК» и АО «Апатит». Общий объём финансирования проектов жителей области составил 5 миллионов рублей.

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В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

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