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Новости Социум

АО «Хакель» стало партнёром грантового конкурса губернатора Ленобласти для социальных проектов НКО

На ПМЭФ правительство Ленобласти и АО «Хакель» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания стала официальным партнёром грантового конкурса губернатора для социальных проектов некоммерческих организаций.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что с компанией «Хакель» обсуждаются не только бизнес-вопросы, но и проекты, важные для жителей области, особенно для её активной части. 

«Речь о создании НКО, подготовке проектов, получении грантов. Когда мы работаем с бизнесом, это не только про деньги — это и про то, чтобы идеи, инициативы людей находили свою поддержку», — подчеркнул глава региона.

Первым поддержанным проектом стал «Фронтовой обед 47» от АНО «Свои люди», направленный на приготовление и доставку домашнего питания бойцам в зону СВО. К программе также присоединились НПАО «Светогорский ЦБК» и АО «Апатит». Общий объём финансирования проектов жителей области составил 5 миллионов рублей.

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27.05.2026
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В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

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Ленобласть Александр Дрозденко пмэф ПМЭФ-2026 грант губернатора Ленобласти СОНКО
Новости Экономика

Новый животноводческий комплекс ГК «ЭкоНива» на 3,5 тысячи голов построят в Волосовском районе

На ПМЭФ подписано соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса в Волосовском районе Ленинградской области. Инвестором выступает ГК «ЭкоНива». Комплекс на 3,5 тысячи голов дойного стада обеспечит региону более 40 тысяч тонн натурального молока в год.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что новый комплекс привлечёт миллиарды рублей инвестиций.

«Вы уже крупнейший производитель сырого молока в России. Для региона очень важно, когда приходят такие инвесторы и партнёры. Мы не подведём», — отметил глава региона.

На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят 140 миллионов рублей.

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03.06.2026
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Напомним, чтов Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Помощь в заполнении грантовых заявок — в Агентстве АПК Ленобласти.

Теги

Волосовский район пмэф ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко

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