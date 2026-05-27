Проект Ленинградской области по реабилитационному плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций «Меняем мир вместе» 2026 года.

Организация «Добро для Всех» представила свой опыт в Общественной палате Российской Федерации в номинации «Развитие адаптивного спорта и инклюзивной среды».

Уже много лет команда работает с детьми через занятия в воде. Адаптивное плавание, гидрореабилитация, методы сенсорной интеграции и физические упражнения помогают детям становиться более активными, уверенными в себе и легче взаимодействовать с окружающим миром. Проект развивается при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

