Новости Спорт

Проект по реабилитационному плаванию для детей с ОВЗ из Ленобласти вышел в финал всероссийского конкурса

Проект Ленинградской области по реабилитационному плаванию для детей с ограниченными возможностями здоровья вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций «Меняем мир вместе» 2026 года.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Организация «Добро для Всех» представила свой опыт в Общественной палате Российской Федерации в номинации «Развитие адаптивного спорта и инклюзивной среды».

Уже много лет команда работает с детьми через занятия в воде. Адаптивное плавание, гидрореабилитация, методы сенсорной интеграции и физические упражнения помогают детям становиться более активными, уверенными в себе и легче взаимодействовать с окружающим миром. Проект развивается при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

В 2025 году Ленобласть уже поддержала грантами губернатора 177 социальных проектов. Еще 64 проекта получили поддержку в федеральных фондах. В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут.

Примерно у 20 тысяч домов в Ленобласти реальное потребление электроэнергии превышает договорное

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко сетевые компании провели анализ фактического электропотребления в местных домохозяйствах. Выяснилось много интересного

В настоящее время сетевые и сбытовые компании работают с жителями, чтобы привести договорные отношения в порядок. Если домохозяйству требуется больше энергии, чем прописано в договоре, мощность увеличивается. Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов отметил, что совместно с сетевыми организациями выработан чёткий механизм взаимодействия.

«При выявлении случая повышенного энергопотребления с жителем проводят информационную разъяснительную работу, оформляют договорные отношения. Если требуется мощность помимо той, которая указана в договоре, житель может подать заявку, на основании которой сетевой организацией будут выполнены мероприятия по увеличению объёма электроэнергии, предоставляемой домовладению», — подчеркнул Морозов.

По всем вопросам жители могут обращаться в компании по телефону или лично. Комитет по ТЭК продолжит совместную работу с сетевыми организациями, администрациями муниципальных образований и жителями для обеспечения надёжного электроснабжения региона.

Отметим, что в целях поддержки жителей в Ленобласти уже принят закон от 11 февраля 2026 года № 7‑оз «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории области», который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года.

