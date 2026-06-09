Гражданина России 1974 года рождения задержали в Санкт-Петербурге по делу о содействии террористической деятельности.
Видео: УФСБ
По данным УФСБ, подозреваемый вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В спецслужбе считают, что по указанию куратора мужчина готовился к диверсионно-террористическому акту.
Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти завела уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Подозреваемого заключили под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.