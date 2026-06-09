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Новости Происшествия

Петербуржца задержали за подготовку диверсии по указанию куратора из Украины – видео

Гражданина России 1974 года рождения задержали в Санкт-Петербурге по делу о содействии террористической деятельности. 

Видео: УФСБ

По данным УФСБ, подозреваемый вступил в интернет-общение с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В спецслужбе считают, что по указанию куратора мужчина готовился к диверсионно-террористическому акту.

Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти завела уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Подозреваемого заключили под стражу. Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

До старта купального сезона в Петербурге утонули уже семь человек, в том числе ребенок

Семь человек, включая 11-летнего ребенка, утонули в реках, каналах и озерах Санкт-Петербурга с начала мая еще до открытия купального сезона, сообщает Neva.Today.

По предварительным данным, двое погибших утонули еще весной. Еще три человека погибли после экстремальных прыжков с мостов. Также в Московском районе утонул 11-летний ребенок, который вместе с друзьями пошел купаться в пруд.

Петербуржцев предупреждают, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания. Сейчас власти проводят рейды и выводят нарушителей из опасных зон. На пляже в Курортном районе для контроля установили камеры и громкоговорители.

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