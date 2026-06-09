Мужчине распылили перцовый баллончик в глаза на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге 20 мая.
В полицию Центрального района обратился 36-летний мужчина из Африки. Потерпевший рассказал, что неизвестный напал на него без причины и залил ему глаза перцовым баллончиком. У мужчины диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.
Оперативники задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 20-летний житель Кировского района Санкт-Петербурга. По факту случившегося завели уголовное дело о хулиганстве.