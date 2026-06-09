weather 16.6°
$ 73.26
85.28

Главная / Новости / В гостя из Африки распылили перцовый баллончик в Петербурге

Новости Происшествия

В гостя из Африки распылили перцовый баллончик в Петербурге

Мужчине распылили перцовый баллончик в глаза на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге 20 мая.

В гостя из Африки распылили перцовый баллончик в Петербурге - Мужчине распылили перцовый баллончик в глаза на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге 20 мая.
Фото: ГУ МВД

В полицию Центрального района обратился 36-летний мужчина из Африки. Потерпевший рассказал, что неизвестный напал на него без причины и залил ему глаза перцовым баллончиком. У мужчины диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

Оперативники задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый 20-летний житель Кировского района Санкт-Петербурга. По факту случившегося завели уголовное дело о хулиганстве.

Вам будет интересно
Повестки в военкомат выдали рабочим стройки в Петербурге
Более 800 человек проверили силовики на одной из стройплощадок во время рейда, который провели сотрудники военного следственного управления СКР при по...
26.04.2026
1765

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

До старта купального сезона в Петербурге утонули уже семь человек, в том числе ребенок

Семь человек, включая 11-летнего ребенка, утонули в реках, каналах и озерах Санкт-Петербурга с начала мая еще до открытия купального сезона, сообщает Neva.Today.

По предварительным данным, двое погибших утонули еще весной. Еще три человека погибли после экстремальных прыжков с мостов. Также в Московском районе утонул 11-летний ребенок, который вместе с друзьями пошел купаться в пруд.

Петербуржцев предупреждают, что чаще всего люди гибнут в местах, не предназначенных для купания. Сейчас власти проводят рейды и выводят нарушителей из опасных зон. На пляже в Курортном районе для контроля установили камеры и громкоговорители.

Вам будет интересно
Подросток утонул во Всеволожском районе
Фото: Freepik. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, 17-летний подросток утонул в Колтушском озере во Всеволожском район...
09.06.2026
210

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться