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Новости Социум

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщил Театр Российской армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», - отмечается в сообщении.

Информации о дате и месте прощания - пока нет.

Людмила Чурсина дебютировала дебютировала в кино еще студенткой, сыграв роль Зои в фильме «Когда деревья были большими» (1961). С 1963 года — актриса Театра имени Вахтангова, затем — «Ленфильма», Ленинградского театра драмы имени Пушкина, а с 1984 года и до самой смерти — Центрального академического театра Российской армии. За долгие годы она сыграла более 100 ролей в фильмах и сериалах, таких как «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Донская повесть», «Журавушка», «Виринея», «На семи ветрах», «Долгая дорога в дюнах», «Угрюм-река» и др.

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Людмила Чурсина народная артистка СССР умерла артистка
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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