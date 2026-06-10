На 85-м году жизни умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина, сообщил Театр Российской армии.
«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», - отмечается в сообщении.
Информации о дате и месте прощания - пока нет.
Людмила Чурсина дебютировала дебютировала в кино еще студенткой, сыграв роль Зои в фильме «Когда деревья были большими» (1961). С 1963 года — актриса Театра имени Вахтангова, затем — «Ленфильма», Ленинградского театра драмы имени Пушкина, а с 1984 года и до самой смерти — Центрального академического театра Российской армии. За долгие годы она сыграла более 100 ролей в фильмах и сериалах, таких как «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Донская повесть», «Журавушка», «Виринея», «На семи ветрах», «Долгая дорога в дюнах», «Угрюм-река» и др.